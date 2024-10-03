Имеет острые зубцы на клюве: в Чернобыльской зоне заметили редкую для Украины птицу. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили редкую для Украины птицу. Большой крохаль, а речь идет именно о нем, в отличие от других видов утиных семейства, питается не растительными кормами, а рыбой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. На затылке птицы можно заметить короткую "челку".

"Большой крохаль. Эта водоплавающая птица – довольно редкая в Украине. В отличие от других видов пернатых семейства утиных, питается не растительными кормами, а рыбой – об этом свидетельствуют острые зубцы на крючкообразном клюве, которым птица удерживает скользкую добычу до 25 см длиной", – рассказали в пресс-службе.

В Заповеднике добавили, что кроме того, крохали могут употреблять в пищу разнообразных водных беспозвоночных – от моллюсков, червей и ракообразных до насекомых и их личинок.

Большой крохаль – водоплавающая птица. Один из 7 видов рода; один из 3 видов рода в фауне Украины. В нашей стране гнездовой, перелетный, зимующий вид.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения специалисты заметили птенец редкого и занесенного в Красную книгу Украины филина обыкновенного. Молодой хищник уже уверенно летал по внутреннему пространству градирни.

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