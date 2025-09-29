Хитростью и угрозами выманил у вдовы военного около 500 тыс. грн: в Киеве будут судить злоумышленника. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, хитростью и угрозами выманил деньги у вдовы военного. В общем злоумышленнику досталось около 500 тысяч гривен

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, в августе этого года в Святошинское управление полиции обратилась 42-летняя женщина с сообщением о том, что ее обманул знакомый. В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что 37-летний киевлянин, узнав о том, что его знакомая получает государственные выплаты за погибшего мужа – военнослужащего, воспользовался ее доверием.

"В течение полугода он просил у нее деньги в долг якобы на закрытие кредитов и другие нужды, но все средства тратил на развлечения и азартные игры", -– уточнили в пресс-службе.

Когда женщина поняла, что мужчина не собирается возвращать ей деньги, она отказала ему в очередной просьбе дать в долг. После этого злоумышленник возмутился, пришел к потерпевшей домой и, угрожая ножом, заставил ее перечислить еще 130 тысяч гривен. За все время он обманул женщину на сумму около полумиллиона гривен.

Тогда нападающего задержали и сообщили о подозрении – сейчас обвинительный акт направлен в суд. На время следствия обвиняемый находился под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник в течение пяти месяцев выманивал деньги у сожительницы на "лечение" матери, а затем на ее "похороны".

