Выманил у жительницы Киева деньги на 'лечение' и 'похороны' матери: полицейские задержали рецидивиста. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник в течение пяти месяцев выманивал деньги у сожительницы на "лечение" матери, а затем на ее "похороны".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась 23-летняя жительница Голосеевского района с заявлением о мошенничестве и краже. Она сообщила, что ее бывший сожитель взял у нее в долг около 160 тысяч гривен на лечение и похороны матери, которые не вернул. Также он украл у нее фотоаппарат и две пары наушников.

"Полицейские разыскали 26-летнего фигуранта на территории Херсонской области. Как выяснилось, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Установлено, что делец придумал смертельную болезнь матери, а затем ее смерть, ради денег", – уточнили в пресс-службе.

По фактам мошенничества и кражи, совершенной в условиях военного положения, начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, прикрывался именем известного военного для сбора средств якобы на ВСУ. Как стало известно нам из собственных источников, мошенник "действовал" от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!