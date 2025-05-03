Грозы, порывы ветра и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 мая

В Киевской области в воскресенье, 4 мая, синоптики прогнозируют днем кратковременные дожди, грозы и порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 4 мая по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +26°С…+28°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +26°С…+28°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С и Вышгород +24°С…+26°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. В воскресенье, 4 мая, днем грозы, порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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