Гроза, шквалы и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 июня

В Киеве и Киевской области в понедельник, 10 июня, кратковременные дожди, грозы, по области местами град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 10 июня в Киевской области. Кратковременные дожди, грозы, по области местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура по области 25-30°С, в Киеве 26-28°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +27°С…+29°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +26°С…+28°С; Яготин +26°С…+28°С; Барышевка +26°С…+28°С; Борисполь +26°С…+28°С.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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