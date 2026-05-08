Гроза и весеннее тепло: прогноз погоды по Киевской области на 9 мая

В Киевской области в субботу, 9 мая, переменная облачность, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, ожидается гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, в Киеве с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 9 мая по территории Киевщины. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза. Температура по области ночью 7-12°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

