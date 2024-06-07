Гроза и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 июня

В Киеве и Киевской области в субботу, 8 июня, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 8 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем около 25°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевской и столице. 8 июня в регионе прогнозируют грозу.

Следует добавить, что в следующие пять суток в Киевской области ожидается преимущественно переменная облачность с периодическими осадками. Погода будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, особенно в дневные часы. Но вместе с тем температурные показатели будут комфортными. Ночью температура будет колебаться от +15...19°С, днем настоящие летние значения +25...30°С.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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