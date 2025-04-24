Гроза и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 апреля

В Киевской области в пятницу, 25 апреля, синоптики прогнозируют днем местами кратковременный дождь, грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 25 апреля на территории Киевщины. Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-13°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. Днем 25 апреля гроза.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 25 апреля в Киеве до самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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