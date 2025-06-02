Гроза, град и шквалы: прогноз погоды по Киевской области на 3 июня

В Киевской области во вторник, 3 июня, синоптики прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 3 июня по территории Киевской области. Переменная облачность, ночью без осадков, днем по области кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. Днем синоптики прогнозируют по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясному утру придет на смену облачная погода, которая удержится в Киеве до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, которому вечером на смену придет очень сильный дождь с грозой.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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