Горели склады с медикаментами и продуктами питания: появились детали последствий атаки на Киев. Фото и видео

В Святошинском районе Киева спасатели потушили пожары на складах, возникших в результате российской террористической атаки в ночь на 12 апреля. В загоревшихся зданиях хранились медикаменты и продукты питания.

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Об этом рассказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы Павел Петров, передает Телеканал Киев. К сожалению, пострадали три человека.

"Утром спасатели привлечены (к тушению пожара. – Ред.) в Святошинском районе Киева. На одной локации, где у нас возгорание на площади 1 тысячу кв.м. и 150 кв. – полностью ликвидирован", – рассказал Петров.

Он добавил, что на складах, в которых произошли пожары в результате российской атаки, хранились различные товары – от медикаметов до продуктов питания.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по данным медиков, в результате террористической атаки РФ, в Святошинском районе столицы пострадали три человека. Одного госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте.

В 10:30 пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что возникшие в результате российских атаки пожаром потушили пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 апреля Россия атаковала Киев "Шахедами". В столице работали силы ПВО, загорелись пожары в Святошинском и Дарницком районах.

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