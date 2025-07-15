Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного с Киевщины Василия Антосина

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Василий Антосина. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 ноября 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Долгий путь домой... Солдат Василий Антосина. Водитель-механик ремонтного отделения автомобильной техники, погиб 3 ноября 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Максимовка Волновахского района Донецкой области. Только сейчас Воин возвращается в родной город... Искренние соболезнования родным и близким Василия Александровича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 16 июля в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-А).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Ковальский. Герой отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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