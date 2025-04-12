Герой вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Свирский. Фото
На Донецком направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Фастова Киевской области Евгений Свирский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 мая 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"С глубокой грустью сообщаем о гибели Защитника, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость Украины, фастовчанина Евгения Свирского", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 2 июня 1970 в Фастове. Окончил местную школу №5, затем поступил в 17 училища железнодорожников, работал в Моторвагонном депо родного города. Прошел путь от слесаря по ремонту электропоездов до машиниста электропоезда. В 2007 году Евгений получил полное высшее образование в Киевском университете экономики и технологий транспорта по специальности инженер-электромеханик.
С начала полномасштабного вторжения Защитник присоединился к рядам 208 батальона в качестве боевого медика стрелкового взвода 1 стрелковой роты в звании младшего сержанта. Защищая страну от врага, получил медаль "Несокрушимым героям русско-украинской войны" за оборону Лисичанска. Позже Евгений Свирский был переведен в 114 бригаду на должность боевого медика стрелкового взвода.
"Защитник был любящим мужчиной и отцом. Его уважали и любили в семье, уважали на работе и службе. Погиб Евгений Свирский 20 мая 2024 года в результате штурмовых действий войсками врага Донецкой области. В скорби по Евгению остались жена Наталья, сыновья Илья и Антон, теща Галина Ивановна, тесть Михаил Николаевич и брат Славик. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу никакой утраченной души", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева, пожарный-спасатель 28-летний Демьян Бондарчук. До последнего вздоха он оставался верен присяге, Родине и собратьям.
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