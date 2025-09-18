Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного с Киевщины Артема Антоненко. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Броваров Киевской области Артем Антоненко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 3 июня 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Старший лейтенант Артем Антоненко, заместитель командира роты обеспечения боеприпасами (по морально-психологическому обеспечению) батальона материального обеспечения. Погиб 3 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в н.п. Спорное Бахмутского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Артема Игоревича", – говорится в сообщении.

Отпевание состоится в Киеве в пятницу, 19 сентября, в Михайловском Златоверхом монастыре в 11:45.

Церемония захоронения ориентировочно в 14:00 на Национальном военном мемориальном кладбище (Киевская область, Фастовский район).

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

