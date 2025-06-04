'Это не статистика. Это имена, улыбки, первые шаги': в КГВА рассказали, сколько детей убила Россия в Киеве

Полномасштабная агрессия страны-террориста РФ унесла жизни 13 маленьких и юных киевлян. Только в этом году в результате обстрелов погибли двое детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Враг продолжает воевать с гражданскими.

"День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины, - это день, когда даже слова кажутся бессильными. В нашем городе россияне унесли жизни 13 маленьких и юных киевлян. Двое из них погибли в результате вражеских атак уже в этом году. Это не статистика. Это имена, улыбки, первые шаги, детские мечты, которые так и не успели осуществиться. Это пустые комнаты, разбитые сердца, боль родителей и родных, которая не уменьшается со временем", – говорится в сообщении.

В КМВА добавили, что жизни детей были оборваны там, где должны были звучать смех и колыбельные - они не держали оружия, не выбирали войну, но их убила страна-агрессор РФ.

"Мы не забудем ни одного ребенка. Не простим ни одной потери. Наша нация борется за жизнь, которая должна быть светлой, безопасной для наших детей", – добавили в пресс-службе.

По информации государственного портала "Дети войны", по состоянию на 3 июня 2025 года в результате вооруженной агрессии РФ против Украины Офис Генерального прокурора зафиксировал 1 971 случай ранения детей и 631 факт гибели детей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с украинскими детьми и вручили им новую награду "Будущее Украины". Ею будут награждать маленьких украинцев, которые проявили себя в сложных жизненных ситуациях и во время обстоятельств, вызванных войной.

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