Есть повреждения: в КОВА рассказали подробности о последствиях очередного удара РФ по Киевщине

В ночь со 2 на 3 января, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевщине. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Ночью страна-террорист снова осуществила атаку дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. В области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели. К счастью, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, в то же время, в результате атаки в Обуховском районе зафиксировано повреждение двух частных домов, гаражного помещения и двух автомобилей. В зданиях выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

На месте работают все соответствующие оперативные службы, фиксируя последствия вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 80 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

