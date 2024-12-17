Есть повреждения: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Во вторник, 17 декабря, РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако вследствие падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Очередная атака враждебных БПЛА в Киевскую область. Утром тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

По его словам, в результате атаки повреждено остекление квартиры в одном из многоэтажных домов и автомобиль. Оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки.

Напомним, защитники неба ночью 16 декабря уничтожили над Украиной 27 российских дронов разных типов. Еще почти два десятка БПЛА тоже не добились своих целей благодаря противодействию средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 17 декабря, утром во время воздушной тревоги в нескольких районах города раздались взрывы. Из-за вражеского БПЛА в столице работали силы ПВО.

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