Есть погибший и пострадавшие: в ГСЧС показали последствия российской атаки на Киев в ночь на 24 января. Фото и видео

В результате российского террористического комбинированного удара по Киеву, в ночь на 24 января, один человек погиб, а по меньшей мере четверо получили ранения. Зафиксированы повреждения и пожары в четырех районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На месте продолжают работать правоохранители.

"В ночь на 24 января враг совершил ракетно-дронный удар по Киеву. В отдельных районах произошли пожары, зафиксированы повреждения", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, в Голосеевском районе в результате обстрела разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Один человек погиб и еще двое получили травмы. Поврежден также и частный жилой дом.

В Днепровском районе сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу там в результате обстрела загорелся бензовоз – произошла утечка топлива на ориентировочной площади 300 кв. м. Возгорание пока локализовано, пострадал один человек.

В Дарницком районе зафиксировано разрушение на уровне 6 и 7 этажей не заселенной жилой многоэтажки, и повреждение балконов на уровне 8 и 9 этажей. Ликвидирован очаг пожара наружной стены утеплителя на площади 3 кв. м.

В Соломенском районе повреждения офисного здания – пожара и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в том числе по Киеву и области.

