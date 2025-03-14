Еще 800 дронов: Кличко передал военным на фронт очередную партию помощи от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 72-й отдельной механизированной бригады очередную партию помощи от громады столицы. На фронт отправились еще 800 FPV-дронов.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Сегодня, в День украинского добровольца, от громады Киева передал новую партию помощи бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. На фронт отправились еще 800 FPV-дронов", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что с начала этого года из городского бюджета столица уже выделила 15 млн грн для 72-й бригады. Эти средства пошли на оснащение и насущные нужды военных. В январе бойцам 72-й Киев передал 500 БпЛА: 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, за которыми обращались военные.

Кличко напомнил, что в этом году Киевский городской совет уже направил более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности.

"Также дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Итого это уже 5,5 млрд грн. За эти деньги защитники покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оборудование", – добавил мэр столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам Третьей штурмовой бригады оснащенную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Она оборудована всем необходимым и может работать даже без стационарной электросети.

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