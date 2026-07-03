Ему навсегда останется 20 лет: на фронте погиб молодой воин из Киевской области Даниил Могилянец. Фото

При выполнении боевой задачи погиб 20-летний воин из Киевской области Даниил Могилянец. На момент начала полномасштабного вторжения РФ тогда ещё несовершеннолетний парень участвовал в территориальной обороне Ирпеня, а впоследствии родители вывезли его в Германию.

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Однако, едва достигнув совершеннолетия, Даниил вернулся на родину, чтобы защищать её с оружием в руках – и делал это до последнего вздоха. О потере сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

Что известно о Герое

"В пятницу, 3 июля, для Ирпенской громады наступил страшный и очень тяжелый день. Наша громада будет прощаться сразу с двумя Героями... Сегодня мы получили еще одну трагическую весть с фронта. Во время выполнения боевого задания погиб 20-летний житель Ирпеня, Герой – Даниил Витальевич Могилянец", – отметила Макеева.

Даниил родился 21 августа 2005 года в Житомире.

Впоследствии его семья переехала в Ирпень Киевской области, где юноша окончил школу и учился в колледже "Освіта" Университета "Украина".

"Параллельно парень работал бариста в местных кофейнях. Светлый, открытый — он везде очень быстро находил друзей", – написала Макеева.

Большую войну парень встретил в Ирпене.

"Тогда ещё совсем юный, он не испугался: помогал людям с маленькими детьми прятаться от рашистов в подвалах, присоединился к силам территориальной обороны нашего города. Впоследствии отец вывез семью в Германию. Но сердце парня рвалось обратно, в Украину. Он не мог оставаться в стороне – как и его отец, который вернулся и вступил в ряды 95-й десантно-штурмовой бригады", – отметила глава Ирпенского горсовета.

Там, за границей, Даниил дождался совершеннолетия – и сразу же вернулся в Украину. Несколько раз пытался вступить в Силы обороны, но терпел неудачу – из-за возраста. Но в конце концов парень добился того, к чему стремился.

"23 сентября 2025 года юноша поступил на службу в роту снайперов специального назначения Национальной гвардии Украины – в часть, где уже служил его старший брат", — рассказала Макеева.

Боевой путь молодого защитника завершился менее чем через год: 24 июня 2026 года Даниил погиб при выполнении боевого задания. В вечность он ушел 20-летним.

"Побратимы и командиры вспоминают Даниила как храброго, инициативного и трудолюбивого бойца, который полностью отдавал себя службе. И всегда веселого, несмотря ни на что. Для своего возраста парень видел слишком много горя, но все равно улыбался и сохранял позитивный настрой. В Ирпене у Даниила остались отец, мама, брат и большая семья. Искренние соболезнования родным", – написала и.о. городского головы Ирпеня.

С молодым Героем в Ирпене простятся в пятницу, 3 июля. Вечный покой он обретет на Аллее Памяти защитников Украины городского кладбища на улице Университетской.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киевской области Геннадий Отрощенко. Свой последний бой защитник принял 17 июня на Изюмском направлении.

Геннадий родился в Донецкой области, его семья была вынуждена эвакуироваться из родного края после начала полномасштабного вторжения. В ряды Сил обороны он вступил в мае прошлого года.

У Героя остались родители, жена и сын.

Прощание с воином состоится в Ирпене 3 июля.

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