Ему навсегда будет 48: на Киевщине попрощаются с защитником Украины Валерием Ярмаком. Фото

В районе Покровска во время выполнения боевого задания погиб военный Валерий Ярмак. Церемония прощания с защитником Украины состоится в Ворзеле Киевской области 5 августа.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"На войне погиб 48-летний Валерий Ярмак. Уроженец Сумщины мобилизовался в армию в 2023 году, несмотря на состояние здоровья. Защищал украинские границы на востоке. Но в феврале 2024 года погиб в районе Покровска. Тело Валерия идентифицировали с помощью ДНК", – написал Федорук.

Похоронят защитника Украины во вторник, 5 августа, в Ворзеле Киевской области, где после вынужденного переселения отныне живет его семья. Чин похорон состоится в 12:00 на местном кладбище.

Что известно о Герое

Валерий Ярмак в мирной жизни работал электриком и был искусным мастером по дереву. Замечательный отец и муж. В Бучанском горсовете выразили искренние соболезнования всей семье Защитника Украины – матери, детям, жене и брату, который сейчас тоже служит в армии.

Напомним, в результате ухудшения состояния здоровья умер военный из села Забирье Киевской области, командир танка Валентин Лоза. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 29 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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