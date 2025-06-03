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Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
1,1 т.
Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото

В Ирпене Киевской области в понедельник, 2 июня, попрощались с военным, Героем Украины Артемом Поповым. Мужественный воин погиб 7 января 2023 года в результате вражеского обстрела.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"В Ирпень навсегда вернулся Герой Украины Артем Попов", – написал Маркушин.

Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото

Защитник Украины родом из Лисичанска. Там прошли его детство и юность - любил читать и петь, писал стихи, увлекался техникой и спортом. С началом полномасштабной войны семья Артема вынуждена была оставить родной дом в Донецкой области, и выбрать свой второй дом – Ирпень.

Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото
Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото
Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото

Свой военный путь защитник Украины начал в 2015 году в 53-й отдельной механизированной бригаде, впоследствии перешел в пограничную службу. Был пулеметчиком, воевал на Луганщине, участвовал в боях под Кременной, Святогорском и Бахмутом. 7 января 2023 года воин погиб во время артиллерийского обстрела вблизи села Подгородное, в окрестностях Бахмута. Ему было всего 36 лет.

Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото
Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото
Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото
Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото

"Посмертно Артем Попов получил высшие государственные награды: звание Героя Украины, знак почета "Защитнику Луганщины" и орден Богдана Хмельницкого III степени... Мечтал увидеть родной Лисичанск свободным под украинским флагом. Теперь эта мечта живет в сердцах тех, кто продолжает борьбу", – добавил Маркушин.

Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото
Ему навсегда будет 36: в Ирпене попрощались с героем Украины Артемом Поповым. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Пух. Сердце украинского воина остановилось 22 мая.

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