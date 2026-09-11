Двойная потеря: на Киевщине простятся с двоюродными братьями, которые отдали свои жизни за Украину. Фото

В Броварах Киевской области в воскресенье, 13 сентября, простятся с двоюродными братьями, военнослужащими Виталием Бондаренко и Николаем Новгородцевым. Жизнь отважных украинцев оборвалась 22 июля 2025 года.

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Вечная память и слава Героям! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Болезненная утрата

"Двойная утрата в одной семье. Двоюродные братья отдали свои жизни за Украину. Сержант Виталий Бондаренко, старший сержант – командир пушки самоходного артиллерийского взвода. И солдат Николай Новгородцев, мастер-номер обслуги пушки самоходного артиллерийского взвода. Погибли 22 июля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Могрица Сумской области. Искренние соболезнования родным и близким Виталия Васильевича и Николая Юрьевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитниками Украины состоится в воскресенье, 13 сентября, в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронная служба начнется в 11:30 на Майдане Свободы.

Воинов похоронят на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136) в городе Бровары.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Плотский. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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