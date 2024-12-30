Образование в условиях войны – это вызов: Кличко рассказал, как Киев подготовился к новому учебному году в 2024 году. Видео

Осенью 2024 года в Киеве 950 образовательных учреждений открыли свои двери в этом учебном году. В учебных заведениях созданы все необходимые условия для обеспечения непрерывного учебного процесса даже во время воздушных тревог.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает жить, поддерживать ВСУ и развиваться.

"Образование в условиях войны – это вызов. Но Киев делает все для безопасного и качественного образовательного процесса. 950 образовательных учреждений открыли свои двери в этом учебном году для более 372 тысяч учеников и воспитанников", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что за последние два года Киевские городские власти создали 94 тысячи дополнительных мест в укрытиях. Теперь они могут принять в общей сложности 317 тысяч человек.

Кроме того, резервное освещение, вентиляция и Wi-Fi в укрытиях обеспечивают непрерывный учебный процесс даже во время воздушных тревог.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года в Киеве было завершено строительство пешеходного моста, соединившего Оболонскую набережную с одноименным островом. Этот проект стал настоящей современной архитектурной жемчужиной города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!