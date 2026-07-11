Дожди не прекращаются: прогноз погоды по Киевской области на 12 июля

В Киевской области в воскресенье, 12 июля, переменная облачность, синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди. Температура воздуха в регионе достигнет +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 12 июля по территории Киевской области. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура по области ночью 9-14°С, днем ​​20-25°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем ​​22-24°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+21°С…+23°С; Мироновка +21°С…+23°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +21°С…+23°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +21°С…+23°С и Вышгород +21°С…+23°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в этот день солнце будет редко появляться из-за облаков. Утром начнётся мелкий дождь, но он должен закончиться ещё до наступления вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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