Дождь, порывы ветра и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 декабря

В Киевской области во вторник, 17 декабря, облачно, дожди и порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 17 декабря на территории Киевщины. Облачно, дожди. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Киеве и области. 17 декабря ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 декабря в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Почти весь день будет сильный дождь, но ближе к вечеру он должен прекратиться.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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