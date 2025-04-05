Дождь, мокрый снег до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 апреля

В Киевской области в воскресенье, 6 апреля, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 6 апреля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Температура по области ночью и днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью и днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 апреля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночной дождь до утра стихнет. Днем и вечером он пойдет снова с большей силой.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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