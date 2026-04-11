Дождь и туман: прогноз погоды по Киевской области на Пасху 12 апреля

В Киевской области в воскресенье, 12 апреля, на Пасху облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +10°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 12 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (ночью местами). По области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью заморозки 0-3°С, температура днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью заморозки 0-2С°, температура днем 7-9°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +7°С... +9°С; Мироновка +8°С... +10°С; Фастов +7°С... +9°С; Яготин +7°С... +9°С; Барышевка +8°С... +10°С; Борисполь +8°С... +10°С и Вышгород +8°С... +10°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, пасмурная погода будет держаться в Киеве весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Вечером будет идти мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!