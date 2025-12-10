Дождь и туман: прогноз погоды по Киевской области на 11 декабря

В Киевской области в четверг, 11 декабря, днем небольшой дождь, синоптики предупредили о тумане ночью и утром. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 11 декабря по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киева и области. Ночью и утром в регионе 11 декабря туман, видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!