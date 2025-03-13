Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 13 марта

В Киевской области в четверг, 13 марта, синоптики прогнозируют небольшой дождь и порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 13 марта на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура 14-19°С, в Киеве 15-17°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +15С…+17°С; Мироновка +16°С…+18°С; Фастов +15С…+17°С; Яготин +14°С…+16°С; Барышевка +14°С…+16°С; Борисполь +15С… +17°С и Вышгород +14°С… +16°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. Днем 13 марта порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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