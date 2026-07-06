Дождь и не жарко: прогноз погоды по Киевской области на 7 июля

В Киевской области во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, днём — кратковременный дождь. Температура воздуха в регионе достигнет +24 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 7 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Температура по области ночью 11-16°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. С середины дня и до его конца будет идти дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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