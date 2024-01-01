Дождь и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области 1 января

В Киеве и Киевской области в понедельник, 1 января, облачно с прояснениями, дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 1 января. Облачно с прояснениями, дождь. Температура в Киеве около 5°С тепла, по области 2-7°С", – сообщили в пресс-службе.

В Белой Церкви днем +5°С…+7°С; Мироновка +5°С…+7°С; Фастов +4°С…+6°С; Яготин +4°С…+6°С; Барышевка +4°С…+6°С; Борисполь +4°С…+6°С.

Следует добавить, что в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

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