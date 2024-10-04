Дождь и до +21°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 5 октября

В Киевской области в субботу, 5 октября, облачно, временами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 5 октября по Киевщине. Облачно, временами дождь. Температура ночью 11-16°С, днем 16-21°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 октября облачная погода продержится в Киеве весь день. С середины дня и до его конца пройдет сильный дождь.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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