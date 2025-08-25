Дождь и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 августа

В Киевской области во вторник, 26 августа, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 26 августа по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь. Температура по области ночью 7-12°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром и днем ожидается дождь, который должен закончиться ближе к вечеру.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

