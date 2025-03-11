Дождь и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 марта

В Киевской области, 12 марта, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 12 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 14-19°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 15-17°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 января пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Ночью сильный дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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