Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Бычков. Фото

В Харьковской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области, 40-летний Сергей Бычков. Сердце украинского воина остановилось 26 июня 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб отважный защитник 40-летний Сергей Бычков", – говорится в сообщении.

Воин родился 26 августа 1985 года в Москве. Рано остался сиротой, поэтому в 1996 году вместе с младшим братом переехал в Украину, где в любви и согласии росли в семье родной тёти. После окончания Бориспольской общеобразовательной школы № 7 поступил в Киевский славистический университет, где освоил таможенное дело. Впоследствии начал трудовую деятельность по выбранной специальности.

В мае 2023 года Сергей вступил в ряды Вооруженных сил Украины. После прохождения обучения и боевой отработки совместно с сослуживцами отправился на передовую. Во время выполнения одной из боевых задач получил ранение и проходил лечение. Впоследствии принял решение о переходе в другую бригаду, где стал оператором беспилотных летательных аппаратов.

К сожалению, 26 июня 2026 года во время выполнения боевой задачи в Харьковской области жизнь воина оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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