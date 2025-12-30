До 6 раз в год по всей планете: в Киеве ночью наблюдали редкое природное явление. Подробности и видео

Киев в ночь с 29 на 30 декабря накрыл сильный снегопад и метель. Они сопровождались громом и молнией.

Об этом сообщили в социальных сетях. В столице из-за погодных условий объявлен I уровень опасности, желтый.

Гроза зимой

"Ночью Оболонь и Киев накрыла метель со звуками грома и молнии", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как "разгулялась" стихия в столице, а также увидеть молнию и услышать гром, сопровождавшие снегопад.

Стоит добавить, что снежная гроза – редкое метеорологическое явление, а именно гроза, при которой вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа. На Земле происходит примерно 5-6 раз в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во вторник, 30 декабря, днем местами небольшой снег, синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Воздух в регионе максимально прогреется до 1°С .

