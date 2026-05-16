'Делали каждый день светлее': в Киеве в результате российского удара погибли двое сотрудников First Line Group. Фото

Во время массированного ракетно-дронового удара российских войск по Киеву 14 мая погибли двое сотрудников сети отелей и ресторанов First Line Group. Вражеская ракета оборвала жизнь Ивана Могильного и Ивана Носко.

Коллеги говорят: погибшие "делали каждый день светлее". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ресторана сети "Итальянская Редакция" в Facebook.

"Трудно подобрать слова. Во время обстрела Киева в ночь на 14 мая погибли двое наших друзей — Иван Могильный, управляющий "Итальянской Редакции", и Иван Носко, наш флорист. Вся семья First Line Group переживает эту потерю. Они были частью нашей команды — людьми, которые каждый день были рядом и делали каждый день светлее. Покойся с миром, ребята. Вы навсегда в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 мая в Киеве российская ракета снесла часть многоэтажки.

Спасатели разбирали завалы дома более 28 часов. После завершения поисковой операции известно о гибели 24 человек, трое из них – дети. Травмированы 48 человек.

