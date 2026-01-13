Дефицит электроэнергии даже для обеспечения критической инфраструктуры: Кличко – о последствиях обстрелов

В Киеве после очередного террористического удара РФ возник еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг продолжает воевать с гражданским населением Украины.

Что известно

"После сегодняшнего обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная. Что касается тепла – без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью", – рассказал Кличко.

Отдельно мэр Киева отметил, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей в столице не соответствует действительности.

Кроме того, глава КГГА поручил Департаменту социальной политики и районным госадминистрациям города обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые состоят на учете в территориальных центрах районов.

"Это в основном одинокие пожилые люди. Что касается тех, кто не состоит на учете. Обращаюсь к киевлянам, если вы знаете, что рядом с вами проживает одинокий пожилой человек, маломобильный или человек с инвалидностью, который нуждается в помощи, сообщите об этом или в кол-центр 1551 или в райадминистрацию вашего района", – призвал Кличко.

Также городской голова дал поручение столичным предприятиям, которые задействованы в ликвидации чрезвычайной ситуации, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, которые днем и ночью работают, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющим компаниям, "Киевавтодору".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 13 января, после очередной атаки действуют экстренные отключения света. В результате вместо наземного электротранспорта, движение которого остановили, на дублирующие маршруты выводятся автобусы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!