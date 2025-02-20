Частные дома вместо элитных многоэтажек: как выглядело 'Царское село' Киева в 1942 году. Уникальное фото

В наши дни "Царское село" на Печерске является местом элитной застройки и многоэтажных домов. Однако более 80 лет назад здесь стояли частные дома обычных жителей Киева, а с нынешнего бульвара Леси Украинки можно было увидеть Лавру.

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Снимки опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни эта местность выглядит совсем по-иному.

"1942 год. Вид ориентировочно с нынешнего бульвара Леси Украинки в сторону улицы Старонаводницкой и нынешних высоток", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что на месте элитных многоэтажек стояли тогда частные дома обычных жителей Киева. Кроме того, благодаря отсутствию высотной застройки можно даже разглядеть Киево-Печерскую лавру.

"Царское село" – устоявшееся народное название жилого комплекса в Киеве на Печерске, возводимого с 1983 года на бульваре Леси Украинки и улице Старонаводницкой.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбедь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце XIX века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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