Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Гоменюка. Фото

Во львовской больнице, находясь на лечении после получения боевого травмирования, умер военный из Белой Церкви Киевской области Сергей Гоменюк. Сердце украинского воина остановилось 6 июня.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белоцерковская громада будет прощаться с земляком – старшим сержантом Сергеем Гоменюком (1975 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром отделения инженерной техники инженерно-дорожного взвода одной из воинских частей. Умер 6 июня, находясь на лечении после получения боевого травмирования в больнице города Львова.

Герой был верен военной присяге украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Евгений Закревский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!