Был тренером и чемпионом Европы: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Калиниченко. Фото

Во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб военный из Фастова Киевской области Александр Калиниченко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 30 ноября 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская громада в скорби. Домой на щите вернулся верный сын Украины, спортсмен, тренер, воин Александр Калиниченко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 18 мая 1966 года в городе Фастов Киевской области. В 1983 году, еще юношей, он стал чемпионом Европы среди юниоров в составе каноэ-семерки, повторив достижение старшего брата. В дальнейшем получал награды на многочисленных всеукраинских и международных соревнованиях. В дуэте с Виктором Ренейским в 1986 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Монреале (500 м). Еще через год получил золото на всесоюзном первенстве на дистанции 10 000 метров. После распада Советского Союза в составе сборной Украины в 1993 году получил бронзу чемпионата мира в Копенгагене в составе каноэ-четверки.

За спортивные достижения удостоен почетного звания "Мастер спорта СССР международного класса". Окончил Киевский государственный институт физической культуры (1990), квалификация – преподаватель-тренер по гребному спорту. Много лет работал тренером, передавая свой опыт молодому поколению.

С началом полномасштабного вторжения 12 марта 2022 года Александр добровольцем пошел в Вооруженные силы Украины. Защищал родину, начиная с Киевской области, впоследствии – в боях за Бахмут. После контузии 4 января 2023 года продолжил службу, несмотря на ранения. За героизм при обороне города 31 мая 2023 года был награжден медалью "За оборону Бахмута". В дальнейшем защищал Украину на Купянском направлении, а с ноября 2023 года – на Запорожском.

"30 ноября 2023 года, после выхода на боевое задание, перестал выходить на связь. С тех пор считался пропавшим без вести. Все верили в его спасение, и более полутора лет продолжались поиски через официальные и волонтерские каналы. К сожалению, впоследствии подтвердилась его гибель. Александр Калиниченко – это пример достоинства, чести, силы и преданности. В семейном кругу он был заботливым мужем и любящим отцом. Дома его ждали жена, дочь, сын, брат, родные, друзья и воспитанники", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеской атаки погиб полицейский из Киева Александр Завгородний. Сердце храброго защитника Украины остановилось 9 мая.

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