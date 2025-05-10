Без отца осталась маленькая дочь: на фронте погиб полицейский из Киева Александр Завгородний. Фото

На фронте в результате вражеской атаки погиб полицейский из Киева Александр Завгородний. Сердце храброго защитника Украины остановилось 9 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Вечная память и слава Герою!

"На фронте в боях за Украину погиб киевский полицейский Александр Завгородний", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, сумчанин Александр Завгородний в 2024 году присоединился к полку полиции особого назначения (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. С февраля текущего года он находился в очередной боевой командировке в Донецкой области, где выполнял задачи по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины. В апреле ему исполнилось 42 года.

Защищая суверенитет Украины и ее народ, правоохранитель погиб 9 мая, вблизи Торецка, в результате вражеского обстрела FPV-дронами на поле боя. У него остались 10-летняя дочь, отец и брат.

"Александр Завгородний самоотверженно боролся с оккупантами за нашу Родину и каждого из нас. Его смерть это тяжелая и невосполнимая потеря для всех собратьев, коллег и Украины. Полиция Киева выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Юрий Харченко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 10 июня 2024 года.

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