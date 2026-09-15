Будет жарко: прогноз погоды по Киевской области на 16 сентября

В Киевской области в среду, 16 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 16 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 6-11°С, днем ​​20-25°С; в Киеве ночью около 10°С, днем ​​21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не затянут его до конца дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых тёплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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