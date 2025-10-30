Болезненная потеря: на фронте погиб военный с Киевщины Андрей Пацановский. Фото
Выполняя боевое задание на фронте погиб военный из Бучи Киевской области Андрей Пацановский. Сердце храброго украинского воина остановилось 20 октября вблизи населенного пункта Приморское Запорожской области.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Печальная весть
"На войне погиб бучанец Андрей Пацановский. 47-летний защитник отдал жизнь 20 октября, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Приморское Запорожской области. Искренние соболезнования родным и всем, кто знал Андрея", – написал Федорук.
В мирной жизни защитник Украины был опытным электриком, работал на различных объектах, всегда ответственный и доброжелательный. У него остались брат и сестры.
Церемония прощания с воином состоится в четверг, 30 октября, в Буче в 12:00 на Аллее Героев (улица Памяти, 1).
