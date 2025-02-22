Богемное место 'ХЛАМ' в подвале: история и уникальные фото легендарного отеля 'Континенталь' в Киеве

В 1897 году в центре Киева, на нынешней улице Городоцкого, была построена одна из самых известных тогда гостиниц города – "Континенталь". Она был одной из лучших в столице, а в ее подвале действовал любимый среди богемы клуб "ХЛАМ".

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Старые снимки и историю заведения опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, оригинальное здание не пережило Вторую мировую войну.

"Отель "Континенталь", построенный в 1897 году на месте бывшей усадьбы профессора Федора Меринга, на улице архитектора Городецкого, 5 считался одним из лучших отелей Киева. В подвале здания находилось известное в то время богемное место "ХЛАМ", – говорится в сообщении

По воспоминаниям многих участников, "ХЛАМ" считался культурным центром литературно-художественного Киева того периода. Здесь можно было встретить, в частности, Павла Тычину, Георгия Нарбута, Леся Курбаса, Бенедикта Лившица, Виктора Шкловского и многих других представителей тогдашней киевской художественной элиты.

В мае 1919 года клуб прекратил свою деятельность, а в дальнейшем, к сожалению, многие его посетители имели в основном трагическую судьбу. Также жертвами сталинского террора стали некоторые представители персонала ресторана.

Добавим, что здание подорвано в 1941 году вместе с Крещатиком советскими диверсантами. Сейчас в здании, восстановленном после войны, находится Национальная музыкальная академия Украины им. П. Чайковского.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

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