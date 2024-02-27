Без пробок: в сети показали, как выглядели улицы Киева в 1960-х годах. Архивные фото

1960-е годы были для Киева временами развития и появления новых улиц. Однако тогда на дорогах столицы было мало авто, из-за чего для горожан такое слово как "пробка" в нашем сегодняшнем понимании даже не существовало.

Архивные фото тех лет в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно увидеть, как выглядел город около 60 лет тому назад.

"Когда-то дороги Киева выглядели совсем иначе. Вот несколько фотографий незагроможденной автотранспортом столицы", - написал Степанец.

Он опубликовал несколько старых фотографий киевских улиц. На первом фото – проспект Воскресенский (бульвар Перова), 1964 год, фото Примаченко А.

На втором фото – проспект Любомира Гузара (Комарова), Национальный авиационный университет. В то время (1965 – 1994) Киевский институт инженеров гражданской авиации.

Третье фото – проспект Леонида Каденюка (Юрия Гагарина), 1965 год.

На четвертой фотографии – дорога от улицы Гната Юры в сторону Кольцевой.

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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