Без осадков и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 февраля

В Киевской области в субботу, 1 февраля, облачно синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 1 февраля по территории Киевщины. Облачно, без осадков. Температура по области ночью 0-4 ° С тепла, днем 2-7°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 4-6°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что в следующие 5 суток погоду Киевщины и столицы будет формировать холодный воздух, поступающий с северо-запада Европы. Температура начнет снижаться: уже завтра она не будет превышать 2-6°С тепла, в начале недели будет близка к 0°С, а в середине недели достигнет минусовых значений.

В выходные в поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны, но в дальнейшем атмосферные фронты обусловят местами небольшой снег. Ветер будет преобладать северо-западный и западный умеренной силы.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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