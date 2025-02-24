Без осадков и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 февраля

В Киевской области в понедельник, 24 февраля, переменная облачность, синоптики не прогнозируют осадки. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 24 февраля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем от 3°С до 3°С тепла; в Киеве днем около 0°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +1°С…+3°С; Мироновка 0°С…+2°С; Фастов +1°С…+3°С; Яготин -3°С... -1°С; Барышевка -3°С… -1°С; Борисполь 0°С... -2°С и Вышгород 0°С... -2°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, 24 февраля в Киеве облаков наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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