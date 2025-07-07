Без осадков и до +36°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 7 июля

В Киевской области в понедельник, 7 июля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +36°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Жара порки не покидает столичный регион, ветер южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 6 июля по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура 30-34°С, местами сильная жара 35-36°С, в Киеве 32-34°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +33°С... +35°С; Мироновка 33°С... +35°С; Фастов +32°С... +34°С; Яготин +32°С... +34°С; Барышевка +32°С... +34°С; Борисполь +32°С... +34°С и Вышгород +32°С... +34°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, пасмурная погода в Киеве будет держаться весь день, утреннее прояснение будет непродолжительным. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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