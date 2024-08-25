Без осадков и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 августа

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 25 августа, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 25 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха по области 29-34°С, в Киеве 31-33°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +30°С…+32°С; Мироновка +31°С…+33°С; Фастов +29°С…+31°С; Яготин +30°С…+32°С; Барышевка +30°С…+32°С; Борисполь +29°С…+31°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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